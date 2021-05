Grundsätzlich sind die Vakzine weiterhin knapp - selbst in den bislang priorisierten Gruppen gibt es immer noch deutlich mehr Impfwillige als Termine. Warum vom 7. Juni an trotzdem jeder selbst für seine Impfung kämpfen muss.

Von Werner Bartens, Hanno Charisius und Angelika Slavik

In nicht einmal drei Wochen soll die Impfpriorisierung fallen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) warnt aber bereits vor zu großen Erwartungen. "Dass am 7. Juni oder auch in der Woche des 7. Juni alle, die wollen, geimpft werden können, das kann ich ausdrücklich nicht sagen", sagte er in der ARD. "Ich muss weiterhin auch da um Geduld bitten." Man werde bis in den Sommer hinein brauchen, um alle Impfwilligen impfen zu können. Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Ende der Impfpriorisierung: