Von Jakob Wetzel

Der Kampf gegen die Armut wirkt wie eine Erfolgsgeschichte. In den vergangenen Jahren ist der Anteil der Menschen, die in extremer Armut leben, massiv zurückgegangen. Im Jahr 1820, so haben es der frühere Chefökonom der Weltbank François Bourguignon sowie Christian Morrisson, Abteilungsleiter bei der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, der OECD, einmal ausgerechnet, lebten noch 94,4 Prozent aller Menschen weltweit in Armut, 83,9 Prozent gar in extremer Armut.