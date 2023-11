Zwei davon sind in freier Wildbahn bereits ausgerottet, die restlichen vier vom Aussterben bedroht. Gemäß dem Washingtoner Artenschutzübereinkommen Cites dürfen Störe in der Donau deshalb nicht gefischt werden, international gehandelter Kaviar muss aus Aquakulturen stammen. Dennoch gibt es immer wieder Berichte von Wilderei und illegalem Handel, auch innerhalb der EU.

Eine Publikation im Fachblatt Current Biology bestätigt diesen Verdacht nun: Wie ein Team um den Biologen Arne Ludwig vom Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung in Berlin herausfand, verstößt jedes zweite der untersuchten europäischen Kaviar- oder Stör-Produkte gegen Fischerei- oder Handelsbestimmungen oder ist falsch deklariert. Auf Fischmärkten in Serbien, Rumänien, Bulgarien und der Ukraine, in Restaurants und Online-Shops sowie von Fischern und Zwischenhändlern hatte die Forschergruppe Kaviar und Störfleisch gekauft. Insgesamt kamen so 149 Proben zusammen. Eine Analyse des Fleischs und des Rogens ergab: Bei 21 Prozent der Produkte handelte es sich um verbotene Wildfänge.

"Stör-Suppe" auf Fischmärkten in Rumänien: Wels oder Nilbarsch

Störe nehmen etwa Schwefel-Isotope in verschiedener Konzentration aus der Umwelt auf, je nachdem, was sie fressen. Durch eine Laboruntersuchung der Isotopenverhältnisse in ihrem Fleisch oder im Rogen lässt sich mit hoher Sicherheit sagen, ob ein Fisch in der Donau gelebt hat oder ob er in einem Zuchtbecken groß wurde.

Mit Hilfe von DNA-Untersuchungen fand das Forscherteam zudem heraus, dass unter den wildgefischten Stören alle vier in der Donau lebenden Arten vorkamen, wobei der Sterlet am häufigsten gefangen wurde. Von den Kaviar-Proben verstießen 29 Prozent gegen Cites- und EU-Regelungen, etwa indem Produkte falsch deklariert wurden. Auffällig ist, dass es sich auch bei insgesamt 25 Proben, die als Wildfang verkauft wurden, eigentlich um Rogen oder Störfleisch aus Aquakulturen handelte.

Dieser Etikettenschwindel zeige, dass es "nach wie vor eine starke Nachfrage nach Fleisch und Kaviar von Wildfischen gibt", so Studienautor Arne Ludwig. Letztlich sei Kaviar ein Statusessen. Bei drei Proben, die als "Stör-Suppe" auf Fischmärkten in Rumänien verkauft wurden, handelte es sich gar nicht um Störfleisch, sondern um Wels oder um Nilbarsch. Und eine angebliche Kaviarprobe war ein synthetisches Produkt, das DNA von mehreren Störarten enthielt.

Störpopulationen sind durch Fischerei einem besonderen Druck ausgesetzt, da die Tiere zur Gewinnung von Kaviar geschlachtet werden. Nur unreife Fischeier überstehen eine Reinigungsprozedur, bei dem die Eier vom Gewebe der weiblichen Fische getrennt und anschließend gesalzen werden. Zwar gibt es seit einigen Jahren ein Verfahren, das ein Abstreifen des Rogens ermöglicht, ohne dass die Tiere getötet werden müssen, doch wird als hochwertig angesehener Kaviar noch immer durch Schlachtung der Fische gewonnen.

Der Unterlauf der Donau als Laichgebiet sowie das Schwarze Meer sind heute die letzten Rückzugsorte der europäischen Stör-Arten. "Prinzipiell haben die Störe in der Donau nur eine Zukunft, wenn man die Wilderei bekämpft", sagt Ludwig. Es müsse daher vermehrt Kontrollen geben, ob die Cites-Vorgaben eingehalten werden.