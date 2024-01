In Ecuador haben Archäologen eine Art Gartenstadtgebiet entdeckt, das schon vor etwa 2500 Jahren entstand. Das Areal liegt am Rio Upano, der zum oberen Amazonas-Flusssystem gehört und durch die östlichen Ausläufer der Anden fließt. Hier stieß das internationale Forschungsteam auf fünf größere und zehn kleinere Siedlungen. Verbunden waren sie durch ein komplexes Straßennetz, das von Agrarflächen umgeben war. Dies erinnere an die Maya-Kultur in Mittelamerika, schreibt die Gruppe um Stéphen Rostain vom Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) in Paris in der Fachzeitschrift Science.