Wie viel schneller macht sich die Delta-Variante nun in der Bevölkerung breit? Menschenmenge in einem Freizeitpark in Hannover.

Von Christina Berndt und Berit Uhlmann

Delta ist nicht mehr zu stoppen. Auch in Deutschland ist diese bisher stärkste Macht unter den Sars-CoV-2-Viren gerade dabei, ihre Verwandten an die Wand zu drängen. Die ursprünglich aus Indien stammende Variante macht einen immer größeren Anteil unter den Corona-Infektionen aus, allerdings bei insgesamt niedrigen Fallzahlen. Delta werde mittlerweile in mindestens 35 Prozent der untersuchten Proben gefunden, sagte der Präsident des Robert-Koch-Instituts (RKI), Lothar Wieler, in einer Schalte der Gesundheitsminister von Bund und Ländern. Die Deutsche Presse-Agentur will das aus Teilnehmerkreisen erfahren haben. Da diese Daten bereits einige Tage alt seien, so führte Wieler demnach fort, sei der Anteil derzeit tatsächlich sogar auf rund 50 Prozent zu schätzen.