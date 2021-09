Am Rand der Wüste Gobi geht ein experimenteller Atommeiler in Betrieb, der mit Flüssigsalz und Thorium arbeitet. Bei Erfolg will China eine größere Version bauen. Doch es gibt viele Fragezeichen.

Von Christian J. Meier

Kann Kernkraft sicher sein, wenig Atommüll erzeugen und auch noch ohne den begrenzten Kernbrennstoff Uran auskommen? Chinesische Forscher wollen all das mit einem besonderen Testreaktor in der Stadt Wuwei im Nordwesten des Landes beweisen, der noch im September in Betrieb gehen soll, wie das Fachmagazin Nature berichtet. Der Meiler in der Provinz Gansu soll zwei Megawatt Leistung erzeugen - weniger als eine Windkraftanlage. Betrieben wird er von Forschern des Shanghai Institute of Applied Physics. Gelingt das Experiment, soll bis 2030 ein Kraftwerk mit 30 Megawatt elektrischer Leistung entstehen, genug für eine Kleinstadt.