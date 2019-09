Wenn Flaggen umgedreht im Wind wehen, ist das kein gutes Zeichen. Menschen sind dann in Not, so die allgemeine Konvention, oder ganze Nationen. Am Mauna Kea, Hawaiis höchstem Berg, wehen derzeit wieder etliche Fahnen verkehrt herum im Wind. Seit zehn Jahren wollen Astronomen dort ein neues Riesenteleskop bauen: das Thirty Meter Telescope (TMT), eine Kathedrale der Wissenschaft mit einem 30 Meter großen Spiegel. Genauso lange stoßen sie allerdings auf erbitterten Widerstand der polynesischen Ureinwohner, denen der Mauna Kea heilig ist.

