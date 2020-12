Petra von Strombeck, Chefin der Xing-Muttergesellschaft New Work, über Großraumbüros , veränderte Ansprüche an Führungskräfte und die Frage, ob Vorgesetzte von ihren Mitarbeitern geliebt werden müssen.

Von Angelika Slavik, Hamburg

Petra von Strombeck sitzt in einem Besprechungszimmer im Hauptquartier von New Work in Hamburg. Es gibt sehr viel Abstand zwischen den Gesprächspartnern, aber Strombeck freut sich sichtlich, dass das kein Video-Interview ist. "Mit jemandem zu reden, den man von Kopf bis Fuß sehen kann!", ruft sie. "Ich bin begeistert."