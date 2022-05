Interview von Jakob Biazza und Kathrin Werner

Eva Ries aus Mannheim wurde über Umwege Managerin des Wu-Tang Clan, einer der erfolgreichsten Hip-Hop-Bands der Geschichte. Am Anfang waren sich die Deutsche und die New Yorker Männer, viele von ihnen hatten bereits Gefängnisstrafen hinter sich, ein wenig fremd, irgendwann gehörten sie zur Familie. Masta Killa, einer der Rapper, hat Ries' Mutter sogar mal eine Jacke geschenkt - samt feierlicher Übergabe und Hinweis, wie persönlich dieses Geschenk sei. Leider hatte er vergessen, sein Dope aus der Tasche zu nehmen. Familie Ries rätselte tagelang, warum es in der Wohnung nach Haschisch roch. "Solche Dinge passierten ständig", erzählt die Managerin, die über ihre Zeit mit der Band gerade das Buch "Wu-Tang is forever" veröffentlicht hat.