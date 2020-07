Im Betrugsskandal beim Dax-Konzern Wirecard hat die Münchner Staatsanwaltschaft drei Haftbefehle gegen frühere Führungskräfte gestellt. Dabei gehe es unter anderem um gewerbsmäßigen Bandenbetrug und Marktmanipulation in mehreren Fällen, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft am Mittwoch in München.

Nach Erkenntnissen der Münchner Staatsanwaltschaft wurden bei Wirecard bereits seit fünf Jahren systematisch Bilanzen gefälscht und Umsätze aufgebläht. Der ehemalige Vorstandschef Markus Braun, der damalige Finanzvorstand Burkhard Ley und andere Wirecard-Manager hätten sich dazu schon 2015 entschlossen, sagte die Sprecherin der Ermittlungsbehörde am Mittwoch in München. Sie wollten damit verschleiern, dass das Unternehmen im tatsächlich vorhandenen Geschäft Verluste schrieb, wie die Staatsanwaltschaft erklärte.Auf Basis der gefälschten Zahlen hätte Wirecard Kredite über 3,2 Milliarden Euro bekommen, die für die Banken voraussichtlich verloren seien. Das ergebe sich unter anderem aus den Aussagen eines Kronzeugen, der sich gestellt hatte.

Braun, der zunächst auf Kaution freigekommen war, sitzt nach dem Bekanntwerden der weiteren Vorwürfe in Untersuchungshaft. Das Gleiche gilt für Ley sowie für den damaligen Chef-Buchhalter (Chief Accounting Officer), die in München festgenommen worden seien. Sie hätten sich nicht selbst gestellt. Noch in Untersuchungshaft befindet sich der frühere Chef der Wirecard-Tochtergesellschaft Cardsystems Middle East in Dubai.

Der Fall Wirecard ist einer der größten Wirtschaftsskandale in der jüngeren deutschen Geschichte. Im Juni hatte sich herausgestellt, dass bei Wirecard fast zwei Milliarden Euro fehlen. Dieses Geld, das angeblich auf Bankkonten auf den Philippinen gelegen haben sollte, war offenbar nie vorhanden. Ermittler gehen davon aus, dass Wirecard-Bilanzen über Jahre hinweg manipuliert wurden. Inzwischen hat ein Insolvenzverwalter die Geschäfte des Konzerns übernommen, mehr als 5000 Arbeitsplätze stehen auf dem Spiel.

Der Skandal betrifft auch die deutschen Aufsichtsbehörden und die Politik. Der Finanzaufsicht Bafin wird vorgeworfen, bei Wirecard nicht genau genug hingeschaut zu haben. Sie ist dem Finanzministerium von Olaf Scholz (SPD) unterstellt, der deshalb ebenfalls in die Kritik geriet. er kündigte an, das Wirtschaftsprüferrecht zu reformieren und den Behörden mehr Möglichkeiten zu geben, bei Unregelmäßigkeiten zu reagieren.

Inzwischen wurde unter anderem auch bekannt, dass der ehemalige Wirtschafts- und Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg in Berlin Lobbyarbeit für Wirecard betrieben hat. Und Bundeskanzlerin Angela Merkel setzte sich bei ihrem China-Besuch im September 2019 für den Zahlungsdienstleister ein. Damals liefen schon seit geraumer Zeit Ermittlungen, doch das Bundeskanzleramt teilte in dieser Woche mit: "Zum Zeitpunkt der Reise" habe die Kanzlerin "keine Kenntnis von möglicherweise schwerwiegenden Unregelmäßigkeiten bei Wirecard" gehabt.