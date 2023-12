Die deutsche Wintershall Dea und die österreichische OMV sollen laut einem Präsidialerlass formell ihre Anteile an Gasförderprojekten in der russischen Arktis verlieren. Alle Aktivitäten mit russischer Beteiligung sollen bis Mitte 2024 rechtlich getrennt werden. Darunter ist auch die Beteiligung von Wintershall Dea an der Gaspipeline Nord Stream sowie die Gemeinschaftsunternehmen mit Gazprom. Das geht aus einem von Kremlchef Wladimir Putin unterzeichneten Dekreten hervor.