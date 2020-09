Von Max Hägler und Angelika Slavik, Wolfsburg

Hiltrud Werner sitzt in einen Besprechungszimmer in der Konzernzentrale von Volkswagen in Wolfsburg. Hier gibt es viele bunte Dinge: Plakate, Kartonwürfel, überall wird für Diversität und Verantwortung geworben. Volkswagen hat als eine der Ursachen des Dieselskandals den Zustand der Konzernkultur ausgemacht - und die Compliance-Vorständin Werner soll diese Kultur ändern. Wie es wirklich zuging bei Volkswagen, erfährt die Öffentlichkeit möglicherweise von diesem Mittwoch an vor dem Landgericht München II: Dort beginnt der Prozess gegen den früheren Audi-Chef Rupert Stadler und drei weitere Angeklagte. Es wird der erste Strafprozess in Deutschland rund um den Abgasskandal - und vermutlich ziemlich unangenehm für den VW-Konzern.