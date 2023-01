Von Jannis Brühl und Simon Hurtz

Eines muss man Elon Musk lassen: Noch funktioniert Twitter. Seit Monaten vermuten ehemalige Angestellte und Entwicklerinnen, dass die Plattform bald zusammenbrechen könnte. Doch das soziale Netzwerk hat selbst ein Großereignis wie die Fußball-WM verkraftet, das Server und technische Infrastruktur wegen der vielen Tweets besonders belastet.

Dabei hat Musk wirklich vieles getan, um Twitter zugrunde zu richten. Abgesehen von allen inhaltlichen Kontroversen - Musk hofiert Rechtsradikale, Werbekunden stornieren Buchungen, ein neues Bezahlmodell bringt nur Chaos - gab es auch in der Firmenstruktur harte Einschnitte. Mittlerweile sollen von einst 7500 Mitarbeitenden nur noch etwa 2300 übrig sein. Das sagt zumindest Musk selbst, zuvor hatte CNBC von 1200 verbliebenen Festangestellten berichtet, darunter gerade mal 550 Entwicklerinnen und Entwickler in Vollzeit.

Die Plattform ist ein komplexes Geflecht aus Datenbanken, Servern und Code - bei Twitter gilt es als ein besonders undurchschaubares Dickicht. Musk vergleicht die Plattform mit einer Rube-Goldberg-Maschine, also mit einem nichtsnutzigen, aber unterhaltsamen Apparat, der einfache Dinge extrem kompliziert macht. Angeblich denkt der neue Chef deshalb darüber nach, den kompletten Programmcode in die Tonne zu treten und bei Null anzufangen. Dafür spricht, dass er etliche Entwickler feuerte, die teils seit mehr als einem Jahrzehnt für das Unternehmen arbeiteten. Mit ihnen gingen aber auch genau jene, die verstehen, wie das System funktioniert.

Das hat Konsequenzen. Twitter wird wohl nicht vom einen auf den anderen Tag zusammenbrechen, dafür gibt es zu viele Sicherheitsnetze und doppelte Böden. Das wahrscheinlichere Szenario ist, dass die Plattform langsam, aber sicher erodiert. Kleine Fehler häufen sich, Tweets verschwinden, Bilder laden nicht. Besonders kritisch könnte es werden, wenn unplanbare Dinge geschehen: Hacker greifen an, Server fallen aus. Womöglich muss Twitter bald den berüchtigten "Fail Whale" wiederbeleben. Diese Illustration eines Wals auf dem Meeresgrund tauchte früher auf, wenn die Webseite wegen technischer Probleme nicht erreichbar war.

Die ersten Anzeichen zeigen sich schon. Zuletzt fehlten bei manchen Nutzern die Benachrichtigungen: Sie bekamen nicht mehr mit, wenn ihnen jemand antwortete oder eine Direktnachricht schrieb. Je größer der Account, desto unzuverlässiger funktioniert das System. Diese Ausfälle treten auch bei mehreren Konten der SZ-Redaktion auf. Und je nachdem, ob man Twitter in der mobilen App oder am Desktop öffnet, sieht die eigene Timeline anders aus.

Ramin Khatibi kann erklären, warum das geschieht. Als "Site Reliability Engineer" war Khatibi bei Twitter bis 2019 dafür zuständig, dass Webseite und App zuverlässig funktionierten. Fassungslos verfolgte er inzwischen die Übernahme seines früheren Arbeitgebers durch Musk. Er kennt die Schwachstellen im System und weiß, wie man sie stopft.

Khatibi sagt: Dass Twitter noch funktioniert, sei nur ihrer jahrelangen Arbeit zu verdanken, sie hätten ein starkes technisches Fundament gebaut. Er zweifelt aber daran, dass die Seite langfristig stabil bleibt. Musk möchte nicht nur radikal sparen, sondern Twitter gleichzeitig radikal umkrempeln - und lässt derzeit im Wochentakt neue Funktionen ausprobieren, die früher monatelang getestet worden wären.

"Schnell Features auszurollen kann die internen Systeme zersetzen, wenn diese Features ohne Rücksicht auf Ressourcen oder technische Beschränkungen entworfen werden", sagt Khatibi. "Im Fall von Twitter ist das besonders wahrscheinlich, weil viel Expertise verloren gegangen ist, und zwar die von den Leuten, die genau diese Fehler schon gemacht haben." Sie hätten ihr Lehrgeld bezahlt, nun seien sie aber nicht mehr da.

Denn Musk fehle es an Respekt für die Leistungen der Prä-Musk-Ära: "Elon spinnt die Erzählung, dass Twitters Ingenieure unnütz waren. So will er Änderungen im System durchdrücken." Der neue Eigentümer ersetzte Expertise durch eine autoritäre, hierarchische Struktur. "Das senkt die Anreize für Ingenieure, Feedback zu geben." Wenn sie nun versuchen, vor riskantem Verhalten zu warnen, würden sie wohl ignoriert oder ausgeschlossen.

Irgendwann kippt das System

Zudem fokussiere sich Musk auf die Außenwirkung, er wolle Neues im sogenannten Frontend präsentieren, also der digitalen Oberfläche, die Nutzer zu sehen bekommen. Khatibi sagt: "Das Backend wird vernachlässigt" - also alles, was unter der Motorhaube ist. "Mit der Zeit türmt sich diese technologische Schuld auf, bis irgendwann ein neues Feature kommt und das System ins Kippen bringt, weil es nicht leistungsfähig genug ist."

Doch die Rechnerkapazitäten werden nicht ausgebaut, im Gegenteil. Nach der Übernahme ordnete Musk an, eine Milliarde Dollar Kosten für Infrastruktur einzusparen. Und vor einigen Wochen twitterte er bezugnehmend auf das System: "Es arbeitet immer noch. Sogar nachdem ich eines der empfindlicheren Server-Regale abgeklemmt habe."

Zwar gibt es Betriebshandbücher, in denen Musks Leute nachlesen können, wie die Technik grundsätzlich betrieben wird. Aber Khatibi sagt, dass darin oft nicht stehe, was wann gewartet werden müsse und wie man auf Probleme reagiere: "Diese Funktionen schlummern im Team selbst", da brauche man Menschen, die das System jahrelang begleitet haben. Von denen sind aber viele nicht mehr da. Und Khatibi betont den kreativen Charakter der Informatik: "In Betriebshandbüchern steht nicht: 'So bricht man die Regeln'." Dabei bedeute Expertise ja: "Erst die Regeln lernen, dann lernen, welche du brechen kannst."

Es sei zwar möglich, einen großen Anteil der Systeme abzuschalten und Twitter funktionsfähig zu halten, sagt Khatibi. Nutzer könnten dann weiterhin den typischen Nachrichtenstrom sehen und nutzen. Aber das ginge langfristig nur, wenn auch die Überwachungs- und Hilfssysteme noch funktionierten. "Das ist, als ob man Schweißdrüsen entfernen lässt, weil man in einer wohltemperierten Umgebung lebt. Geschieht dann etwas Unvorhergesehenes, kann das System sich nicht mehr anpassen." Kurzum: Musks Politik lasse das System langsam erodieren, sagt Khatibi: "Das bereitet die Bühne für ein Systemversagen."