Von Jannis Brühl

Elon Musks Gehalt belief sich 2021 auf 61 Millionen Dollar in Aktienoptionen, die er einlöste. Pro Monat. Sein derzeit schärfster Konkurrent im Bereich der sozialen Netzwerke zahlte sich selbst 2400 Euro im Monat aus seiner gemeinnützigen GmbH aus. Eugen Rochko aus Jena werkelt irgendwo in Deutschland und hat viel zu tun. Mit einer Handvoll Helfer und wenig Geld hält er eine digitale Infrastruktur am Laufen, die unter einem Ansturm ächzt, den Musk ausgelöst hat. "Es ist unglaublich stressig. Ich arbeite 14 Stunden am Tag, schlafe und esse sehr wenig", sagte der 29-Jährige dem US-Magazin Wired.