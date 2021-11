So leidet die Türkei unter dem Lira-Verfall

Szene auf einem Markt in Istanbul: Durch die starke Inflation werden Lebensmittel in der Türkei immer teurer.

Von Tomas Avenarius, Istanbul

Ein Simit-Verkäufer in der türkischen Mittelmeerstadt Izmir hat sich etwas Besonderes einfallen lassen, wohl weniger als politisches Statement denn als Alleinstellungsmerkmal gegenüber der Konkurrenz im Straßenverkauf. Der Mann bietet auf seinem rollenden Laden ab jetzt nur noch halbierte Sesam-Kringel an. Sinn und Zweck der halben Sache: Wenn die Preise dank der Wirtschaftspolitik von Präsident Recep Tayyip Erdoğan weiter steigen und die Türken damit weiter verarmen, werden sie sich nach der Analyse des Kringelverkäufers bald nicht einmal mehr das klassische Traditionsgebäck leisten können: Also verkauft der Straßenhändler türkischen Medienberichten zufolge seine Simits nach der jüngsten Preiserhöhung sauber halbiert und für die Hälfte. Und das auf der Nachfrageseite offenbar erfolgreich.