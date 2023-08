Das Logo des Chipherstellers TSMC. Der taiwanische Chipkonzern will ein Halbleiterwerk in Dresden errichten.

Von Helmut Martin-Jung, München

Wenn die Dimensionen klein und immer kleiner werden, wenn es um Millionstel von Millimetern geht, wird es richtig dünn. Nicht nur auf Computerchips, auf denen ein menschliches Haar wirkt wie ein Baumstamm. Auch bei den Firmen, die solch winzige Strukturen überhaupt noch herstellen können. Die Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, besser bekannt unter der Abkürzung TSMC, ist eine davon. Ein Großteil der fortschrittlichsten Chips, die heute in Apple-Laptops und vielen anderen Computern oder Smartphones stecken, wurden in Taiwan produziert. TSMC und Samsung sind die Einzigen, die diese enorm komplexen Prozesse beherrschen.

Dass sich viele Staaten darum rissen, ein geplantes Werk der Taiwaner in ihr Land zu holen, verwundert daher nicht. Den Zuschlag für die Fabrik erhielt nun Dresden. An diesem Dienstag fiel die endgültige Entscheidung in Taiwan. Ein Unternehmen der absoluten Spitzentechnologie in Deutschland - das klingt gut. Allerdings braucht die Welt nicht nur die cutting edge chips, also solche mit der allerneuesten und komplexesten Herstellungstechnologie. Sie braucht auch die kleinen Brot- und Butter-Chips, wie sie in Autos, Kühlschränken und vielen anderen Dingen verbaut werden. Und zwar immer mehr davon. Genau diese Chips wird TSMC in Dresden in Kooperation mit Bosch, Infineon und NXP herstellen. Die drei Hersteller, die bereits in Dresden ansässig sind, beteiligen sich mit je zehn Prozent an dem neuen Werk.

Schon vor zwei Jahren, damals war Angela Merkel noch Bundeskanzlerin, gab es die ersten Gespräche mit dem Unternehmen aus Taiwan. Seither hatten sich die Verhandlungen mehr und mehr konkretisiert. TSMC war es dabei besonders wichtig, die Rahmenbedingungen genau zu überprüfen. Gibt es genügend Schulen? Woher kommen die Fachkräfte? Insgesamt gab es etwa 40 Termine, bei denen sich die Beteiligten aus Deutschland und Taiwan über die mögliche Ansiedlung austauschten, darunter waren auch Treffen mit Bundeskanzler Olaf Scholz sowie EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Auch der damalige VW-Chef Herbert Diess soll sich für Dresden eingesetzt haben. An diesem Dienstag nun fiel im Führungsgremium des Unternehmens die Entscheidung für Deutschland und Dresden. "Europa ist ein überaus vielversprechender Standort für Halbleiterinnovationen, insbesondere im Automobil- und Industriebereich", ließ sich CC Wei, Vorstandschef von TSMC, in einer Pressemitteilung zitieren.

Lange Tradition

Der Standort Dresden mit seiner langen Tradition in der Mikroelektronik sieht sich selbst als bestens geeignet für die Ansiedlung. Unter anderem sei die Technische Universität Dresden spezialisiert auf Mikroelektronik, heißt es aus der Staatsregierung. Etwa 75 000 Menschen arbeiten in und um Dresden bereits heute direkt oder bei Zulieferern für Unternehmen der Mikroelektronik, bis 2030 soll diese Zahl auf 100 000 steigen. Klar, dass dies auch enorme Herausforderungen für Stadt und Land mit sich bringt. Denn die Infrastruktur muss mitwachsen, in Sachsen rechnet man mit Investitionen im höheren dreistelligen Millionenbereich etwa für neue Straßen oder für Schulen und Kitas und hofft hierbei auch auf Unterstützung.

Chips, diese kleinen Silizium-Plättchen, sind der Treibstoff der modernen Welt. Autos sind voll davon, ebenso alle Arten von Geräten: vom elektrischen Rasierer bis hin zur Waschmaschine. Roboter-Staubsauger finden damit alleine ihren Weg durch die Wohnung, und klar: Für Handys oder Computer sind sie die Grundvoraussetzung. Chips sind also enorm wichtig für die Wirtschaft, doch Europa hatte sich nahezu verabschiedet aus ihrer Produktion. Weil die Länder hier nicht die Bedingungen bieten konnten wie andere Staaten, vor allem in Asien.

Aber die geopolitische Lage hat sich verändert. Die Corona-Pandemie und der russische Angriffskrieg haben gezeigt, was passiert, wenn es bei elementaren Rohstoffen oder Produkten plötzlich zu Lieferengpässen oder -ausfällen kommt. Weil Chips fehlten, mussten Autohersteller ihre Produktion drosseln. Allein in Europa konnten etwa 2,5 Millionen Autos nicht produziert werden. Auch Dinge wie Spülmaschinen waren plötzlich Mangelware. Und das alles nur wegen dieser kleinen Bauteile. Es fehlten nicht die Hunderte Euro teuren High-End-Chips, die es braucht, um Monster in PC-Spielen in höchster Detailauflösung durch Kellergewölbe zu jagen. Es fehlten Chips, die nur Cent-Beträge kosten. Aber auch die müssen eben hergestellt und geliefert werden.

Die EU will wieder mehr Chips fertigen

Die EU hat sich deshalb vorgenommen, den Anteil an der Produktion von Chips auf dem Gebiet der Mitgliedsländer zu erhöhen. Bis 2030 will Europa seinen Anteil an der Weltproduktion von Chips von bisher unter zehn auf 20 Prozent steigern. Das wäre in absoluten Zahlen mehr als eine Verdoppelung, weil anzunehmen ist, dass die Chip-Produktion weltweit steigt.

Eine große Aufgabe. Dass man das Ziel erreichen kann, halten Experten für unwahrscheinlich. Obwohl die EU über ihren Schatten gesprungen ist und mit dem Chips Act erlaubt, die Ansiedlung von Chip-Fabriken zu fördern. Sonst ist die EU bei Industriesubventionen eher zurückhaltend. Der amerikanische Chiphersteller Intel bekommt für sein geplantes Werk in Magdeburg knapp zehn Milliarden Euro Förderung. Und auch TSMC wird der Einstieg in Silicon Saxony mit bis zu fünf Milliarden Euro versüßt. Die genaue Fördersumme hängt davon ab, wie hoch die Investition letztlich sein wird, bisher ist von etwa zehn Milliarden Euro die Rede. Die Förderung würde, wenn es dabei bliebe, etwas weniger als die Hälfte betragen, heißt es aus der sächsischen Staatsregierung.

In dem neuen Werk im Dresdner Airport-Park, das nach den Planungen Ende 2027, Anfang 2028 den Betrieb aufnehmen kann, sollen etwa 2000 Menschen arbeiten und 40 000 Wafer pro Monat hergestellt werden. Wafer sind Scheiben aus Silizium, hier mit einem Durchmesser von 300 Millimetern, in die die Chipstrukturen mit verschiedenen Verfahren unter anderem hineingeätzt werden. Die Wafer enthalten viele Chips und müssen anschließend in anderen Fabriken zersägt und die einzelnen Chips in Gehäuse verpackt werden.