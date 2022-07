Von Elisa von Grafenstein

Traumjobs Die SZ-Serie "Traumjobs - so sind sie wirklich" erklärt, wie Berufe wie Feuerwehrmann, Meeresbiologin oder Schauspieler wirklich sind. Was kann man verdienen? Wie sind die Arbeitsbedingungen? Wie erfüllend ist das? Alle Folgen finden Sie auf dieser Überblicksseite.

Bernhard Hirsch rast mit Blaulicht und Sirenen quer durch München. Er sitzt auf dem Beifahrersitz im Einsatzleitwagen, da wo der Chef sitzt. Hirsch ist Zugführer in der Feuerwache 1 in München, er hat hat also heute das Sagen, wenn der Löschzug ausrücken muss. Trotzdem erzählt er ziemlich entspannt davon, warum Feuerwehrmann sein Traumberuf ist. "Es ist einfach eine Berufung, und die Mannschaft ist für mich wie eine zweite Familie." Wer sich mit dem 53-Jährigen unterhält, merkt schnell: Zu den Eigenschaften eines Feuerwehrmanns gehört auch eine gute Portion Gelassenheit.