Ein wegweisendes Urteil des Europäischen Gerichtshofs in Luxemburg bewirkt, dass in EU-Mitgliedsstaaten Transparenzregister zumindest vorübergehend geschlossen wurden.

Eine Entscheidung des EuGH erschwert es, die wirklichen Eigentümer von Firmen zu ermitteln - auch in Deutschland. Der Kläger agierte selbst in vielen Firmen in Steueroasen. Das ergaben internationale Recherchen mit Beteiligung der SZ.