Ferkel in einem traditionellen Stall im niedersächsischen Vechta: Noch scheinen sie einigermaßen fröhlich zu sein. Doch so einfach ist das nicht mit der artgerechten Haltung.

Viele Landwirte würden gerne größere Ställe bauen. Doch so einfach ist es nicht. Warum oft ausgerechnet der Umweltschutz dem Tierwohl im Wege steht.

Wie schwer es ist, seinen Tieren etwas Gutes zu tun, hat Martin Schulz selbst erlebt. Mehr Platz sollten seine Schweine bekommen und neue Freiheit durch einen offenen Stall, den sie verlassen konnten. "Und irgendwann sind die Nachbarn auf die Idee gekommen, dass das hätte genehmigt werden müssen." Die Sache ist ein paar Jahre her, am Ende ging auch alles gut. Aber Schulz, der auch Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft ist, denkt mit Grauen an jene Zeit zurück. "Ich habe mich damals mehr mit den Behörden beschäftigte als mit meinen Tieren", sagt er.