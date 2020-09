Tesla will natürlich alles schneller und schöner machen. Das gilt auch für die Baustelle bei Berlin. Bei einer Führung in Grünheide zeigt der US-Autobauer, wie weit er schon ist - und welches Risiko das Unternehmen eingegangen ist.

Von Jan Heidtmann, Grünheide

Es sind gerade Tesla-Wochen und einiges daran ist recht gewöhnungsbedürftig. Begonnen hatte die Aufführung in der vergangenen Woche, als Firmen-Chef Elon Musk Deutschland besuchte. Per Twitter hatte er das angekündigt, sehr knapp, die Details seiner Reise blieben geheimnisvoll wie das Coco-Cola-Rezept. Tesla-Fans, Bundesminister und Ministerpräsidenten, sie alle durften rätseln, ob er auch bei ihnen vorbeikommt. Als er dann bei Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) auftauchte, beim Brandenburgischen Landeschef Dietmar Woidke (SPD) oder an der Baustelle seiner vierten Großfabrik in Grünheide nahe Berlin - Musk war die Selbststilisierung zu einer Figur zwischen Heiland und Genie gelungen.

In dieser Woche dann lud Tesla zwei Handvoll Journalisten auf die Baustelle in Grünheide ein. Eine Führung rund um den Rohbau, 500 000 Tesla Modell Y sollen hier einmal pro Jahr gebaut werden. Doch das Signal von Transparenz wird durch ein eigentümliches Verständnis von Öffentlichkeitsarbeit getrübt: Keiner der sechs anwesenden Vertreter von Tesla dürfe mit Namen genannt werden, keiner dürfe direkt zitiert werden, das sei Firmenpolitik. Es gehe um das Produkt, um das Team aber nicht um den Einzelnen. (Es sei denn, er heißt Elon Musk.)

Am Ende lässt sich wenigstens der Leiter des Bauprojekts seinen Namen entlocken: Evan Horetsky, ein gelassener und sympathischer Mittdreißiger mit Glatze und kräftigem Bart, Chef der rund 100 Tesla-Mitarbeiter, die derzeit hier arbeiten. Horetsky war bereits bei Teslas Fabrikbauten in Reno im US-Bundesstaat Nevada und in Shanghai in China mit dabei. Nun wolle er mal etwas zur Ruhe kommen, sagt er, deshalb habe er sich für fünf Jahre in Grünheide verpflichtet. Das Haus in den USA sei verkauft und eine Wohnung in Berlin gefunden.

Das ist auch insofern interessant, da Tesla in Grünheide derzeit auf eigenes Risiko baut. Die endgültige Genehmigung steht noch aus, Ende des Monats werden die Bedenken der Bürger gegen den Bau öffentlich verhandelt. Dazu gehört vor allem der enorme Wasserverbrauch der Fabrik, von dem noch nicht klar ist, wie der gedeckt werden soll. Dennoch wird die Lizenz zum Bauen für den Herbst erwartet, bis dahin arbeitet Tesla mit Ausnahmegenehmigungen. Sollte der Bau aber abgelehnt werden, müsste Tesla den Urzustand des Geländes wiederherstellen. Angesichts dessen, was dort jetzt schon steht, erscheint das fast unmöglich.

Bereits im Februar hatte Tesla eher minderwertigen Kiefernwald auf einer Fläche von mehreren Fußballfeldern roden lassen. Jetzt sind dort bereits die massiven Fundamente gelegt, für die Montagehalle und das Presswerk zum Beispiel. Das Gebäude für die Lackiererei steht und dort, wo einmal die Antriebsstränge für die E-Autos gefertigt werden sollen, ist das Gebäude schon mit der Fassade verkleidet. Sie besteht aus kühlen, grau-beigen Blenden, die nach Auskunft von Horetsky aber auch dafür da seien, dass die Arbeiter später einmal gerne hierher kämen.

Die Grundanlage hat die Form eines Diamanten

Horetsky nennt auch die Fabrik ein Produkt. Im Design seien sich alle Gigafactorys ähnlich, die Grundanlage hat die Form eines Diamanten. Aber in Berlin, das werde das beste Produkt, also die beste der Tesla-Fabriken, sagt er.

Das ungewöhnliche Nebeneinander von nichtfertig, halbfertig und fertig hat auch einen Grund, wie einer der Mitarbeiter erzählt. Man lerne beim Bau ständig dazu, deshalb würden erst die kleineren Gebäude fertiggestellt, um die dort gemachten Erfahrungen beim Bau der größeren zu nutzen. Während des Rundgangs schält sich dann auch heraus, welche Rohstoffe die beiden wichtigsten für Tesla sind. Der eine ist Innovation. So bringe Tesla anders als in der Autobranche üblich nicht alle paar Jahre eine überarbeitete Version einer Baureihe heraus. Sinnvolle Innovationen würden sofort in die Montage einbezogen. Deshalb müsse auch die Fabrik entsprechend flexibel sein. Der Drang nach Innovation sei es schließlich auch gewesen, dass sich Tesla von den rund einhundert denkbaren Standorten für Grünheide entschieden habe. Der "Talent-Pool" sei in Berlin unvergleichlich groß.

Der zweite Rohstoff heißt Zeit. Damit geht Tesla sehr sparsam um. Sie überlegten ständig, wie sie schneller werden könnten, sagt Horetsky. So habe das Team dadurch, dass erst die kleinen Gebäude fertiggestellt würden und dann die großen, bereits ein paar Tage Bauzeit "rauspressen" können. Und tatsächlich ist in Grünheide fast alles im Zeitraffer geschehen. Kaum eine Woche verging seit diesem Februar, in der nicht Fledermäuse umgesiedelt, Bäume gerodet oder erste Pfähle in den Boden gerammt wurden. In Shanghai hat Tesla elf Monate gebraucht, um die Fabrik fertigzustellen. Daran wolle er sich nicht messen, sagt Horetsky. Was aber sicher sei: Die ersten Autos liefen hier noch vor Juli 2021 vom Band. Der Eindruck am Ende der Tesla-Wochen? Auf eine etwas kuriose Art sehr effizient.