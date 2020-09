Späßchen in Grünheide: Hier baut Tesla eine neue Fabrik, Elon Musk schaute sich die Tage am Ort um.

Von Thomas Fromm

Im Grunde hat Elon Musk einen wunderbaren Sommer hinter sich. Zum vierten Mal fuhr der Tesla-Chef einen Quartalsgewinn ein, die Aktie kannte seit Jahresbeginn ohnehin nur eine Richtung: nach oben. Und dann war da noch seine kleine, aber feine Deutschlandreise, bei der er Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) traf und der Baustelle seiner neuen Fabrik in Brandenburg einen Besuch abstattete. Dass er dann auch noch beim Tübinger Impfstoffentwickler Curevac vorbeischaute, war ein kluger Schachzug: Zeigte er doch, dass er sich nicht nur für Elektroautos und die Besiedlung des Mars interessiert, sondern auch über ganz alltägliche Dinge wie Corona nachdenkt.

Es ist natürlich alles eine Frage von Geschmack und Prioritäten, der Höhepunkt des Deutschland-Trips aber dürfte dann die gemeinsame Testfahrt mit VW-Chef Herbert Diess im Wolfsburger E-Auto ID.3 gewesen sein. Nach dem geheimen Rundendrehen auf dem Regionalflughafen Braunschweig-Waggum schrieb Diess im Online-Netzwerk Linkedin, dass man nur etwas Auto gefahren sei und sich dabei unterhalten habe. Er machte klar: "Es bahnt sich kein Deal/keine Zusammenarbeit an." Sollte Musk also mehr gewollt haben als mit Diess Auto zu fahren - es ist nichts daraus geworden. So wie auch aus der von vielen erwarteten Aufnahme seines Elektroautobauers Tesla in den Aktienindex S&P 500 nichts wurde.

Bei einem Aktien-Rekordhoch von 502 Dollar in der vergangenen Woche galt Teslas Zukunft im S&P 500 zwar als ziemlich sicher - nun hieß es: Statt Tesla habe man anderen Unternehmen wie dem Online-Modehändler Etsy den Vortritt gelassen.

Die Folge: Die Aktie des E-Auto-Pioniers verlor an der Wall Street enorm, bis zum Handelsende in New York fiel der Kurs am Dienstag um mehr als 20 Prozent auf 330 Dollar. Insgesamt ist der Börsenwert von Tesla am Dienstag somit um rund 80 Milliarden Dollar gefallen. Die Summe ist größer als die kombinierte Marktkapitalisierung von Ford und General Motors. Im Vergleich zum Rekordhoch der Aktie in der vorigen Woche hat Tesla ein Drittel des Börsenwerts verloren.

Nur eine Episode oder das Ende des großen Booms? Analysten jedenfalls hatten schon seit Monaten gewarnt: Die Tesla-Aktie sei hoffnungslos überbewertet. Viel Fantasie, geschürt durch Musk selbst. Ein Analyst findet sogar, dass das Papier mit 50 Dollar eigentlich ganz fair bewertet wäre. Das hieße dann: noch weiter runter.

Dabei hatte Tesla erst im August einen Aktiensplit im Verhältnis von eins zu fünf bekanntgegeben, um den Kurs im Zaum zu halten. Jeder Aktionär bekam vier weitere Aktien dazu, in der Summe blieb der Wert der Anlage unverändert. Am Dienstag nun hat Tesla auch seine fünf Milliarden Dollar schwere Kapitalerhöhung abgeschlossen, um weiter investieren zu können. Zuletzt notierte Tesla auf einem für viele Analysten bizarr hohen Kurs. Wie es nun mit den Kaliforniern weitergehen soll? Bei Musk ist so ziemlich alles möglich.