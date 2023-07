Von Bastian Brinkmann

Der Kampf der Regierungen gegen Steuerflucht ist nicht so erfolgreich wie gedacht - das ist zumindest die Botschaft des Jahresberichts des "Tax Justice Network". Die britische Nichtregierungsorganisation fordert strengere Steuergesetze für Konzerne und Vermögende. Weltweit versuchen zwar derzeit 138 Staaten in einer historischen Reform, Steuertricks international zu erschweren. Das Tax Justice Network hält dieses Vorgehen aber für viel zu lasch. Gerade ärmere Länder würden trotz der internationalen Beschlüsse in den kommenden Jahren weiter viel Geld an Steueroasen verlieren, warnt die Organisation.