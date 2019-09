Hans Koenigsmann ist ein führender Manager des US-Konzerns Space-X. Ein Gespräch über den ersten Touristenflug ins All und Firmengründer Elon Musk.

Das US-Raumfahrtunternehmen Space-X hat ehrgeizige Pläne: Bald will es einen Touristen den Mond umrunden lassen. In wenigen Jahren soll es zum Mars gehen - mit einem Raumschiff, dessen Form verblüfft. Zunächst will die Firma von Elon Musk aber als erste private Firma Astronauten zur Raumstation ISS bringen. Ein Gespräch mit Hans Koenigsmann, der seit 2004 als Vizepräsident für Musk arbeitet und das Konzept der wiederverwendbaren Raketen entwickelt hat.