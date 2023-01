Das urteilte das höchste deutsche Steuergericht am Montag in München. Das Urteil dürfte ein starkes Signal sein.

Von Stephan Radomsky

Der Solidaritätszuschlag verstößt in seiner jetzigen Form nicht gegen das Grundgesetz. Zu diesem Schluss kommt der Bundesfinanzhof (BFH), in einem heute in München verkündeten Urteil (Az. IX R 15/20). Zwar sind beim Verfassungsmäßigkeit entscheiden muss nun das Bundesverfassungsgericht - das Urteil der Steuerrechtler aus München dürfte aber ein starkes Signal sein.

Das Gericht habe "nicht die nötige Überzeugung von einem Verfassungsverstoß gewinnen können", sagte der Vorsitzende des neunten Senats Hans-Josef Thesling, der zugleich BFH-Präsident ist. Der Solidaritätszuschlag entspreche auch für die Jahre 2020 und 2021 den Anforderungen des Grundgesetzes, er entspreche weiter "den Anforderungen, die an eine Ergänzungsabgabe zu stellen sind".

Geklagt hatten ein Steuerberater aus Aschaffenburg und seine Ehefrau. Sie hatten beim Finanzgericht Nürnberg die Einkommensteuer- und Vorauszahlungsbescheide des Finanzamts angefochten, in denen ihre Soli-Zahlungen festgesetzt wurden. Die Richter dort hatten die Zahlungen des Ehepaars zwar herabgesetzt, waren im Kern aber der Sicht des Finanzamts gefolgt. Zwar wurde dieses Urteil nun vom BFH aufgehoben, allerdings "allein aus verfahrenstechnischen Gründen", wie Thesling sagte. "Inder Sache ist die Entscheidung des Finanzgerichts nicht zu beanstanden."

Bereits vor zwei Wochen hatte der neunte Senat über den Fall verhandelt, allerdings nur kurz. Bereits nach 45 Minuten war die Sitzung beendet, beide Seiten hatten ihre Standpunkte vorgetragen, das Gericht hatte bis auf Formalitäten keine weiteren Fragen. Das hatten viele Beobachter so gedeutet, dass die Richter die Sache ziemlich eindeutig sehen.

Eingeführt wurde der Soli einst als Ergänzungsabgabe, um nach der Wiedervereinigung den Aufbau der ostdeutschen Bundesländer finanziell zu unterstützen. Alle, die Einkommensteuer zahlten, mussten dafür zusätzlich einen Teil ihres Verdienstes abgeben. So war es im Rahmen der sogenannten Solidarpakte I und II vereinbart, so hat es auch das Bundesverfassungsgericht für zulässig befunden.

Die FDP würde den Soli gern abschaffen, die SPD nicht

Nachdem der Solidarpakt II ausgelaufen und der Länderfinanzausgleich neu geregelt worden war, wurde der Soli aber weiter erhoben - im Jahr 2020 noch von allen Einkommensteuerzahlern, anschließend nur noch von einem kleinen Teil. Je nach Darstellung müssen nur noch zwischen fünf und zehn Prozent die Abgabe leisten. Außerdem wird sie weiterhin auf alle Zahlungen von Kapitalertrag- und von Körperschaftsteuer fällig. Ihr Volumen ist aber weiterhin enorm: Allein im Jahr 2021 flossen daraus insgesamt gut elf Milliarden Euro an den Fiskus.

Detailansicht öffnen (Foto: SZ-Grafik)

Geld, das Finanzminister Christian Linder (FDP) am liebsten gar nicht hätte: Schon lange möchten die Liberalen den Soli ganz abschaffen, in den Ampel-Koalitionsverhandlungen konnten sie sich damit aber nicht durchsetzen. Kurz vor der BFH-Verhandlung setzte Lindner dann aber doch noch ein politisches Signal: Da zog sich das Finanzministerium ein paar Tage vor der Verhandlung aus dem BFH-Verfahren zurück. Juristisch hatte das zwar keine Folgen, der neue Finanzminister stellte sich damit aber deutlich gegen seinen Vorgänger, den heutigen Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). Unter ihm war das Ministerium dem Verfahren 2021 beigetreten.

Trotz des Urteils aus München wird sich auch das Bundesverfassungsgericht noch mit dem Soli beschäftigen. Denn in Karlsruhe ist unter anderem Verfassungsbeschwerde anhängig, die einst auch vom FDP-Politiker Florian Toncar initiiert wurde. Der Mann ist heute Finanzstaatssekretär. Und auch die Kläger aus dem Münchner Fall könnten weiter vors Bundesverfassungsgericht ziehen.

Verwirft dann Karlsruhe die geltende Regelung, könnte es noch teuer werden für den Fiskus. Im Extremfall könnte die Rückzahlung aller nach Auslaufen des Solidarpakts II geleisteten Soli-Zahlungen an die Bürger drohen. In Summe wären das allein für die Jahre 2020 bis 2022 rund 40 Milliarden Euro plus Zinsen. Das wäre möglich, weil die Abgabe seit 2020 nur noch vorläufig erhoben wird. Das heißt, auch wenn der Einkommensteuerbescheid rechtskräftig ist, kann er in diesem Punkt noch einmal geändert werden. Denkbar ist aber auch, dass die Verfassungsrichter die Soli-Regeln erst ab einem bestimmten Datum in der Zukunft verbieten, dem Fiskus die bis dahin eingenommenen Gelder aber lassen. Oder sie schließen sich dem BFH an und segnen den Soli schlicht ab.