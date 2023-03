Als wäre jemand in der Familie gestorben: Der Absturz der Silicon Valley Bank hat die Start-up-Branche aufgerüttelt. Was die Pleite in der Tech-Industrie verändert.

Von Bastian Brinkmann, Austin

Alisa Cohn erinnert sich noch gut an diese eine Coachingstunde. Sie berät Chefinnen und Chefs von Techfirmen und war an diesem Morgen zu Besuch bei einem Kunden. Die Assistenz bat sie, schon mal im Büro zu warten - der Chef sei gerade noch beim Yoga. Kurz darauf erschien er, im Sportdress, das Handtuch im Nacken. Der Auftritt des Techunternehmers geriet so klischeehaft, dass er Cohn an eine Satiresendung über das Silicon Valley erinnerte.