Auf Hochglanzfotos sieht René Benkos Imperium noch wunderbar aus. Der Elbtower und die Alsterarkaden in Hamburg, die Alte Akademie in München, das Goldene Quartier in Wien und viele andere leuchtende Fassaden: Die Signa Prime Selection AG , eine der Kerngesellschaften von Benkos Konzern, rühmt sich "außergewöhnlicher Immobilien in besten Innenstadtlagen". Mehr als 20 Milliarden Euro soll die Signa Prime laut eigenem Internet-Auftritt wert sein. Doch was nützt der schönste Luxus, wenn offenbar das Geld ausgeht?

Nach Informationen des österreichischen Nachrichtenmagazins Profil und der Süddeutschen Zeitung wurde bei der Signa Prime und bei deren Schwestergesellschaft Signa Development Selection AG intensiv gerechnet, ob sich eine Insolvenz noch vermeiden ließe. An diesem Donnerstag war es dann soweit: Beim Handelsgericht Wien werde die Eröffnung von Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung beantragt, teilte Signa mit.

Erst musste die Signa Holding den schweren Gang zu Gericht antreten, jetzt also auch zwei der wichtigsten Signa-Gesellschaften. Dass nach der Pleite der Signa-Holding mit weiteren Insolvenzen zu rechnen sei, hat der Sanierungsverwalter der Holding, der Wiener Rechtsanwalt Christof Stapf, kürzlich bereits ausdrücklich erklärt. In einem ersten, kürzlich beim Handelsgericht Wien eingereichten Bericht über die Signa-Holding schrieb Stapf: Neben dem Sanierungsverfahren bei der Holding "werden weitere Sanierungsverfahren kurzfristig erwartet".

Das von Benko mit viel fremden Geld und insbesondere auch mit vielen guten Verbindungen in Politik und Industrie geschaffene Imperium ist mehr und mehr vom Zerfall bedroht. Was allerdings nicht bedeutet, dass die vielen auf den Internetseiten von Signa Prime und Signa Development abgebildeten Prachthäuser schließen müssen. Um die österreichischen Immobilien stehe es recht gut, heißt es aus Signa-Kreisen. Besonders gefährdet sei aber die Fertigstellung dreier Großprojekte in Deutschland, nämlich des Hamburger Elbtowers, sowie der Alten Akademie und des Karstadt-Hauses am Bahnhofsplatz in München.

Detailansicht öffnen Ist in großen Problemen: der Österreicher René Benko. (Foto: Georg Hochmuth/dpa)

Verheißungsvoll ist derzeit nur noch wenig im Signa-Konzern, der in besten Zeiten mehr als 50 Milliarden Euro wert gewesen sein soll. Es sieht so aus, als sei vieles mehr Schein als Sein gewesen. Stapf hat als Sanierungsverwalter der Signa-Holding zuallererst teure Flüge und Jagdausflüge sowie luxuriöse Firmen-Repräsentanzen gestrichen oder geschlossen. Der Privatjet steht zum Verkauf oder ist schon veräußert. In zwei Palais, die als Firmensitz dienten, hat die Signa-Holding sieben Millionen Euro gesteckt und den gleichen Betrag noch einmal in Inventar investiert. So steht es seinem ersten Bericht, den Stapf bei Gericht einreichte. Derlei Luxus blendete möglicherweise viele Geldgeber.

Der Stapf-Bericht ist in vielerlei Hinsicht aufschlussreich. Die Signa-Holding ist demnach "über diverse Beteiligungsvehikel mittelbar" Mehrheitsinhaber der Signa Prime und der Signa Development. Wobei jeweils ein "Großteil der Anteile zugunsten von kreditfinanzierenden Gläubigern verpfändet sein dürfte". Stapf bemüht sich seinem Bericht zufolge, beide Tochtergesellschaften zu stabilisieren. Das alles wirkt wie eine Notoperation am offenen Herzen.

Um dem Zerfall des Konzerns entgegenzuwirken, will Stapf ein "zentrales Lenkungsgremium" für alle wichtigen Signa-Gesellschaften schaffen, die jetzt schon pleite sind oder demnächst pleitegehen könnten. Die verschiedenen Insolvenzverfahren könnten dann koordiniert werden, was im Sinne der wichtigsten Gläubiger wäre. In diesem Zusammenhang erwähnt Stapf auch mögliche "Sonderprüfungen".

Das zielt offenkundig darauf ab, undurchsichtig anmutende Finanzströme und vieles andere aufzuklären. Die gesamte Finanzierungsstruktur der Signa-Gruppe sei "besonders vielschichtig", schreibt Stapf. Auch sei die Holding "ihrer Kontrollfunktion zuletzt nur mehr teilweise nachgekommen". Am wichtigsten sei jetzt "die Wiedererlangung der Kontrolle über einzelne Teile" der Signa-Gruppe, was Stapf in seinem Bericht vorsichtshalber mit einem warnenden Hinweis versieht: Soweit das "faktisch überhaupt noch möglich" sei.

Einer bemüht sich derweil, das zu retten, was noch zu retten ist

Bei den weiteren Insolvenzen kommt es auf ganz andere Dinge an. Die Sanierungsverwalter müssten, ebenso wie Rechtsanwalt Stapf bei der Signa-Holding, binnen 90 Tagen einen Sanierungsplan vorlegen, den die Gläubiger dann annehmen könnten - oder auch nicht. Damit es überhaupt so weit käme, müsste den Gläubigern in Aussicht gestellt werden, dass diese binnen zwei Jahren wenigstens noch 30 Prozent ihres Geldes bekommen.

Nur dann könnte auch die Rettung der jeweiligen Unternehmen gelingen. Dazu ist auch die Sanierung in Eigenverwaltung gedacht; so läuft das bereits bei der Holding. Wobei die Eigenverwaltung durch das bisherige Management für den Sanierungsverwalter der Holding ihre Grenzen hat. Rechtsanwalt Stapf schreibt in seinem Bericht, er habe die "gesamte Geldgebarung an sich gezogen". Vertrauen ist gut, Kontrolle ist eben besser. Dazu passt auch, dass im Stapf-Bericht davon die Rede ist, dass die Tätigkeit des Managements "überwacht und begleitet" werde und man sich hier täglich abstimme.

Sanierung in Eigenverwaltung - so könnte das auch bei der Signa Prime und der Signa Development geschehen. So ist es aus dem Signa-Konzern zu hören. Stapf bemüht sich derweil, als Sanierungsverwalter der Holding zu retten, was noch zu retten ist. Der jüngste Eintrag beim Handelsgericht Wien in diesem Verfahren lautet: "Das Unternehmen wird fortgeführt."