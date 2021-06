Interview von Thomas Fromm

Unter #NextSiemens veröffentlichen die Arbeitnehmervertreter bei Siemens in dieser Woche Podcasts für die Mitarbeiter. Nach den großen Abspaltungen der vergangenen Jahre geht es nun um die ganz große Frage: Was soll Siemens in Zukunft eigentlich sein? Ein Digitalkonzern? Ein zweites SAP? Im gemeinsamen Video-Interview sagen Gesamtbetriebsratschefin Birgit Steinborn und IG-Metall-Hauptkassierer Jürgen Kerner, worum es ihnen geht: Sie wollen künftig mehr mitreden im Unternehmen - und zwar nicht erst dann, wenn die Stellenabbaupläne schon auf dem Tisch liegen.