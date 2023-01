"Das 'in' in 'Weltmeisterin' hat mich Millionen gekostet"

Interview von Malte Conradi und Verena Mayer, Berlin

Zwölf Jahre Weltmeisterin, 46 Titelverteidigungen - Regina Halmich brach in ihrer Karriere Rekorde und gilt heute als Pionierin des Frauenboxens. Dass die 46-Jährige auch ohne die große Bühne kann, merkt man beim Treffen in einem Berliner Restaurant. Ruhig und sachlich erzählt sie von der Zeit ihrer größten Berühmtheit und ihrer schlimmsten Niederlagen. Nur ihr kleiner Hund, der auf ihren Schoß will, lässt sie kurz den Faden verlieren.