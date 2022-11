Sportartikelindustrie:Ein spektakulärer Transfer bahnt sich an

Von Uwe Ritzer

Neun Tage ist es her, da wurde Puma-Chef Björn Gulden, 57, gefragt, ob er womöglich neuer Vorstandsvorsitzender von Adidas wird. Deutschlands größter und der Welt zweitgrößter Hersteller von Sportartikeln sucht bekanntlich seit Sommer nach einem Nachfolger für seinen zuletzt erfolglosen Vorstandschef Kasper Rorsted, dessen Abgang längst beschlossene Sache ist. "Ich habe kein Angebot von Adidas", sagte Gulden schmallippig, als er von Journalisten bei einer Telefonkonferenz auf den möglichen Transfer angesprochen wurde. Explizit ausschließen wollte Gulden ihn allerdings auch nicht. Aus gutem Grund, denn der spektakuläre Seitenwechsel wird nun tatsächlich Wirklichkeit.

Am Freitagnachmittag bestätigte Adidas, dass sich der Konzern darüber "in Gesprächen" mit Gulden befinde. Dem Vernehmen nach sind diese bereits weit fortgeschritten. Kurz zuvor hatte Puma völlig überraschend gemeldet, dass er seinen Vertrag Ende des Jahres nach neun Jahren auslaufen lassen und nicht verlängern wird. "Ich finde, dass es jetzt die richtige Zeit ist für Puma, für meinen Nachfolger und für mich, das Unternehmen zu verlassen", zitierte ihn das Unternehmen in einer Pressemitteilung. "Ich habe noch sehr viel Energie für eine operative Rolle für die nächsten fünf bis zehn Jahre, aber das wäre für Puma zu lange gewesen." Nicht aber für eine neuen Chefposten, nämlich den beim Herzogenauracher Lokalrivalen Adidas. Entsprechend schossen umgehend entsprechende Spekulationen ins Kraut, zumal das Manager Magazin den Wechsel als beschlossene Sache meldete. All dies beflügelte sofort die Phantasie der Anleger - der Kurs der länger schon schwächelnden Adidas-Aktie schoss umgehend in die Höhe.

Ein direkter Wechsel von der Raubkatzenmarke zu jener mit den drei Streifen - das gab es auf der obersten Managerebene noch nie. Auch umgekehrt nicht. Zu tief saß bislang die jahrzehntelange Rivalität zwischen beiden Firmen, die ihren Ursprung darin hat, dass sie von zwei Brüdern gegründet wurden: Puma von Rudolf und Adidas von Adolf "Adi" Dassler. Sie hatten sich zerstritten und ihre gemeinsame Sportschuhfabrik in Herzogenaurach Ende der 1940er Jahre aufgespalten. Fortan teilte sich nicht nur das kleine Städtchen, sondern auch die Sportwelt in zwei unversöhnliche Lager: Die Adidas- und die Puma-Welt. Wie die beiden Gründer-Brüder, die sich ihr ganzes restliches Leben lang nichts mehr zu sagen hatten. Ein Wechsel von der einen zur anderen Marke galt früher fast als Hochverrat.

Gulden würde auf vertrautes Terrain zurückkehren

Doch die Zeiten haben sich geändert. Aus zwei verfeindeten Familienunternehmen wurden zwei börsennotierte Rivalen. Nun scheint der Tabubruch tatsächlich Realität zu werden. Wobei Björn Gulden auf vertrautes Terrain zurückkehren würde. Ehe er 2000 bei Deichmann anheuerte, arbeitete der ehemalige Fußballprofi einige Jahre bei Adidas. Bei Puma war man trotz aller Brisanz am Freitag bemüht, den sprichwörtlichen Ball flach zu halten. Mit Vertriebsvorstand Arne Freundt, 42, wurde gleichzeitig ein Nachfolger für Gulden präsentiert - alles soll nach einem geordneten Übergang aussehen. Freundt arbeitet seit mehr als zehn Jahren für Puma und gehört seit Juni 2021 dem Vorstand an. Er sei "eine anerkannte Führungspersönlichkeit", so Héloïse Temple-Boyer, Vorsitzende des Aufsichtsrats der Puma SE. Freundt erhält einen Vertrag für vier Jahre, beginnend ab 1. Januar 2023.

Ob Björn Gulden am selben Tag nur wenige hundert Meter entfernt in der Adidas-Zentrale "World of Sports" im Chefsessel Platz nehmen wird, ist noch offen. Normalerweise schließen Klauseln in Managerverträgen solch fliegenden Wechsel aus und verlangen eine mindestens mehrmonatige Abkühlungsphase. Dadurch soll verhindert werden, dass jemand aktuelles Insiderwissen zur Konkurrenz mitnimmt. Guldens Abgang trifft Puma aber trotzdem sehr hart. Der stets kommunikative, frühere Fußballprofi hatte Puma mitten in einer Krise als Vorstandschef übernommen. Sie war vor allem dadurch ausgelöst worden, dass die Raubkatzenmarke ihre Identität als Sportmarke verloren hatte. Ebenso entschlossen wie erfolgreich korrigierte Gulden die Fehlentwicklungen und richtete die Marke neu aus.