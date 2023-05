"Wenn wir solches Verhalten dulden, dann 'Gute Nacht, Betriebsrat' in Deutschland"

Prodiac gehört zur KWS, dem drittgrößten Sicherheitsunternehmen in Deutschland. Seit Jahren gibt es bei dem Tochterunternehmen Streit mit dem Betriebsrat. Fotos: imago (3); Collage Jessy Asmus

Von Katrin Kampling und Nils Wischmeyer, Köln

Die Sicherheitsbranche ist eine der härtesten Branchen in Deutschland, nicht nur, was den körperlichen und psychischen Einsatz angeht. Die Arbeitszeiten sind oft ungewöhnlich, lang und strapazierend, das Gehalt selten gut. Da klingt es schon sehr harmonisch, wenn die Firma Prodiac aus Bielefeld in Nordrhein-Westfalen auf ihrer Website schreibt: "Zufriedenheit kann nur dann entstehen, wenn wir als Arbeitgeber überzeugen und zufriedene Mitarbeiter*innen begeistert für Ihre Sicherheit sorgen."