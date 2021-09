Von Thomas Fromm und Max Hägler

Es ist nun wirklich nicht so, dass Porsche und Siemens Energy viel gemeinsam hätten. Die einen bauen Kraftwerke, Turbinen, Windkraftanlagen und Stromübertragungsnetze. Die anderen Sportwagen. Die einen liefern das, was die Gesellschaft zum täglichen Überleben so braucht, die anderen liefern Lifestyle. Man könnte es auch so sagen: Die einen sind zwar ziemlich wichtig, aber für die meisten Menschen eher langweilig. Die Autos der anderen dagegen finden viele definitiv sehr attraktiv.