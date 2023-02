Kommentar von Silvia Liebrich

Mit seit Langem existierenden Problemen ist das so eine Sache. Findet sich keine Lösung, nimmt man sie irgendwann als gegeben hin. So läuft es auch in der Biobranche. Dort ist man seit Jahrzehnten daran gewöhnt, für die Folgekosten von Pestiziden aufzukommen, die Ökoproduzenten selbst gar nicht einsetzen dürfen. Eigentlich ein Paradoxon. Schließlich sollte in solchen Fällen das Verursacherprinzip greifen. In diesem Fall sind die Verursacher konventionelle Landwirte, die solche Giftstoffe einsetzen - und die Hersteller dieser Pflanzenschutzmittel wie Bayer, BASF und andere. Eigentlich müssten sie zahlen für Schäden, die Unbeteiligten durch ihr Handeln entstehen.