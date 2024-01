Vom ganztägigen Streik am Freitag dürften die meisten größeren Städte in Deutschland betroffen sein: Berlin, Hamburg, Hannover, Köln und Düsseldorf genau wie Frankfurt am Main, Stuttgart oder Leipzig. Auch in Landkreisen werden wohl Verbindungen ausfallen, aber wahrscheinlich deutlich weniger. Keinen Ausstand gibt es in Bayern, wo der Tarifvertrag noch läuft und deshalb Friedenspflicht herrscht. Während bundesweit vor allem in den Städten Busse, Straßen- und U-Bahnen stehen bleiben, fahren die S-Bahnen, die die Deutsche Bahn betreibt.

Damit kommen weitere Einschränkungen auf Millionen Menschen zu, nachdem die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) diesen Monat bereits zwei Mal für mehrere Tage den Zugverkehr lahmgelegt hat. GDL und Bahn-Konzern wollen nun erst einmal über die Tarifforderungen verhandeln. Bis Anfang März soll es hier keinen Arbeitskampf geben.

Die Forderungen unterscheiden sich in den Bundesländern

Je nachdem, wie die Verhandlungen von Verdi mit den Arbeitgebern laufen, dürfte es jedoch im Nahverkehr zu weiteren Ausständen kommen. Dabei ist nach dem eintägigen Arbeitskampf am Freitag Verschiedenes möglich: Streiks von zwei oder drei Tagen, häufige Ausstände mit kurzen Zwischenpausen, kurzfristig angekündigte Aktionen oder Arbeitsniederlegungen während des laufenden Betriebs.

Die Tarifrunde betrifft 130 Unternehmen in Städten und Landkreisen. Weil jeweils in den Bundesländern verhandelt wird, unterscheiden sich auch die Forderungen. Wo nicht der jüngste Lohnabschluss des öffentlichen Diensts übernommen wird, verlangt die Gewerkschaft etwa mehrere Hundert Euro mehr Lohn. Häufig geht es zudem um bessere Arbeitsbedingungen: Mehr Urlaub, Entlastungstage, längere Ruhezeiten oder kürzere Schichten, die bisher inklusive längerer Pausen pro Tag 14 Stunden dauern können. Eine zentrale Forderung ist, die Wochenarbeitszeit von bisher meist 38 bis 39 Stunden zu verkürzen, ohne dass Bus- und Bahnfahrer dabei auf Lohn verzichten müssten. In Schleswig-Holstein etwa verlangt Verdi eine 35-Stunden-Woche mit vollem Lohnausgleich, wie sie auch die Lokführer fordern.

Seit die Gewerkschaft im Dezember ihre Forderungen vorlegte, reagieren die regionalen Arbeitgeber in den Verhandlungen reserviert bis ablehnend und verweisen auf knappe Finanzmittel. Manche bieten mehr Lohn, aber keine besseren Arbeitsbedingungen an. Andere bieten bisher nichts an. Teilweise stellen die Arbeitgeber Gegenforderungen, zum Beispiel, die tarifvertragliche Aufstockung des Krankengeldes bei längeren Fehlzeiten wieder abzusenken.

Verdi verweist auf den Personalmangel

Nachdem sich in den Gesprächen mit den Verbänden der Nahverkehrsfirmen nichts bewegt, will die Gewerkschaft ihren Anliegen nun per Streik Nachdruck verleihen. "Es gibt im öffentlichen Nahverkehr einen dramatischen Mangel an Arbeitskräften", sagt die Verdi-Vizevorsitzende Christine Behle. "In allen Bereichen fallen heute täglich Busse und Bahnen aus, weil es nicht genug Personal gibt."

Mit den Forderungen in der aktuellen Tarifrunde will die Gewerkschaft die Jobs im Nahverkehr attraktiver machen, um so Mitarbeiter zu halten und zu gewinnen. "Viele andere Branchen bezahlen besser und bieten weniger anstrengende, verlässlichere Arbeitsbedingungen", sagt Verdi-Fachgruppenleiter Andreas Schackert.

Der Gewerkschafter zeigt aber auch Verständnis dafür, dass Städte und Gemeinden nicht allein die Probleme im Nahverkehr lösen könnten. Allein bis zum Jahr 2030 müssten 460 Milliarden Euro Investitionen in die Infrastruktur nachgeholt werden, vom klimafreundlichen Ausbau von Bussen und Bahnen gar nicht zu reden. "Da ist die Bundesregierung finanziell stärker gefordert", findet Schackert.

In die Debatte um die Tarifforderungen schalten sich auch Klimaschützer ein. Die Arbeitsbedingungen im Nahverkehr machten krank, sagt Darya Sotoodeh von der Initiative Fridays for Future. "Dabei brauchen wir ihn dringend, um verlässlich und sicher zur Schule, Arbeit oder zum Arzt zu kommen. Das geht nur mit den Menschen, die die Busse und Bahnen fahren, putzen und reparieren." Die Aktivisten begleiteten die Gewerkschaft bereits im Dezember, als sie ihre Forderungen vorlegte.