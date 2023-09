Mohamed Al-Fayed, der ägyptische Unternehmer und Milliardär, ist tot. Das teilte der FC Fulham mit, der Fußballclub, den er besessen hatte. Er wurde 94 Jahre alt.

Al-Fayed zählte zu den umstrittensten Figuren Großbritanniens. Zu seinem Besitz zählten das Hotel Ritz in Paris, das Londoner Kaufhaus Harrods sowie der Fußballclub Fulham FC. Er war der Vater von Dodi Al-Fayed, der 1997 bei einem Autounfall gemeinsam mit Prinzessin Diana ums Leben kam. In der Folge lieferte sich Mohamed Al-Fayed heftige Auseinandersetzungen mit dem britischen Königshaus. Unter anderem warf er Prinz Philip und dem britischen Geheimdienst vor, den Unfall nur inszeniert zu haben.

1985 hatte Al-Fayed das Londoner Kaufhaus Harrods erworben - ein Schritt der ihn nicht nur berühmt, sondern auch zum Milliardär machte. Der Deal war jahrelang umstritten, auch weil unklar ist, woher genau Al-Fayed das Geld für den Kauf hatte. 2010 verkaufte er das Harrods an den katarischen Staatsfonds für eine Summe von 1,5 Milliarden Pfund (etwa 1,7 Milliarden Euro).

1997 übernahm Al-Fayed den FC Fulham, einen Fußballclub in London, der in der Folge in die Premier League, die höchste britische Spielklasse, aufstieg. 2013 verkaufte er den Verein an den pakistanischen Unternehmer Shahid Khan. In einer Mitteilung des Vereins heißt es: "Jeder, der mit Fulham zu tun hat, schuldet Mohamed großen Dank für das, was er für unseren Club getan hat, und unsere Gedanken sind in dieser düsteren Zeit bei seiner Familie und seinen Freunden."

Die Familie ließ mitteilten, dass Al-Fayed bereits am Mittwoch friedlich gestorben sei. "Er hatte einen langen und erfüllten Ruhestand im Kreise seiner Angehörigen", hieß es in dem Schreiben, das über den Fußballverein verbreitet wurde.