Die Polizei bittet jetzt die Bevölkerung, bei der Suche nach Jan Marsalek zu helfen, dem flüchtigen Ex-Vorstand des Skandalunternehmens Wirecard. Das Fahndungsplakat zeigt zwei Fotos des 40-jährigen, eines mit Vollbart von 2017, eines ohne Bart von 2019. Er stehe "in dringendem Verdacht, sich des gewerbsmäßigen Bandenbetrugs in Milliardenhöhe, des besonders schweren Falls der Untreue und weiterer Vermögens- und Wirtschaftsstraftaten strafbar gemacht zu haben".

Marsalek gilt als Drahtzieher der Bilanzmanipulationen von Wirecard in Asien. Am 19. Juni verweigerten die Wirtschaftsprüfer von EY dem Zahlungsdienstleister das Testat. Kurz darauf gab Wirecard zu, dass angegebene Guthaben von 1,9 Milliarden Euro wohl nie existierten und erklärte die Insolvenz. Wirecard-Chef Markus Braun stellte sich der Polizei. Marsalek, der auch mit dem russischen Geheimdienst in Verbindung gebracht wird, gab zunächst an, er wolle auf den Philippinen Dokumente zur Aufklärung beschaffen und sich dann der Polizei stellen - was er aber nicht tat. Er ist seit sieben Wochen auf der Flucht.