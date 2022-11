Von Jannis Brühl

Am Sonntag, 6. November, um 16.47 Uhr erledigte Changpeng Zhao seinen Rivalen. Der Chef der Kryptowährungs-Börse Binance twitterte: "Wegen der jüngsten Enthüllungen haben wir entschieden, alle verbleibenden FTT in unseren Büchern zu liquidieren." Was sich für Außenstehende kryptisch las, riss ein mit 32 Milliarden Dollar bewertetes Unternehmen in den Abgrund: FTX, der fünftgrößte Krypto-Handelsplatz der Welt, meldete fünf Tage später Insolvenz an. Offensichtlich fehlen in seiner Bilanz acht Milliarden Dollar, es riecht nach Pyramidensystem. FTX-Chef Sam Bankman-Fried verlor 94 Prozent seines Vermögens von 16 Milliarden Dollar. Changpeng Zhao, der die Nachricht absetzte, hatte sich eines starken Konkurrenten entledigt.