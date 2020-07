Ein Gespräch mit dem Kosmetik-Unternehmer Bris Rocher läuft in diesen Wochen am besten über ein Videoprogramm, und das geht dann so: Der 41-jährige Enkel des Unternehmensgründers Yves Rocher, seit 2009 Vorstandschef der Groupe Rocher, wählt sich ein. Dann läuft er mit seinem Gerät durch die Wohnung, und irgendwann sitzt er in einem grünen Hinterhof am Tisch und schaut fragend in die Kamera. Hello? Hello? Yes, hello!