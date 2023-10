Deutschland hat nach Einschätzung von Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) den Konjunktureinbruch des vergangenen Dreivierteljahrs überwunden. "Wir verlassen das Tal, und dann geht es wieder aufwärts", sagte Habeck am Mittwoch bei der Vorstellung seiner neuen Konjunkturprognose in Berlin. Wie bereits berichtet, geht die Bundesregierung davon aus, dass die Wirtschaftsleistung dieses Jahr um 0,4 Prozent schrumpfen wird. Die Bundesrepublik wäre damit das einzige große Industrieland, das einen solchen Rückgang verkraften müsste. Im Frühjahr hatte Habeck noch ein Plus in gleicher Größenordnung erwartet.