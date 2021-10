Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier erwartet nach eigenen Worten erst im kommenden Jahr eine boomende Konjunktur in Deutschland. "Das Wachstum wird in diesem Jahr geringer ausfallen, als wir alle uns vorgestellt haben", sagte der CDU-Politiker am Mittwoch im ARD-"Morgenmagazin". Er bestätigte dabei indirekt die bereits durchgesickerten Prognosen der Regierung für das Wirtschaftswachstum in Deutschland. Insidern zufolge rechnet die Bundesregierung nun mit einem Plus von nur noch 2,6 Prozent statt der im Frühjahr in Aussicht gestellten 3,5 Prozent.

Als Gründe für diese Korrektur nach unten nannte Altmaier die Rohstoffknappheit und die gestiegenen Energiepreise. Die deutsche Wirtschaft wachse zwar kräftig, sagte der scheidende Ressortchef. "Aber sie wird erst richtig zu einem Boom werden im nächsten Jahr mit über vier Prozent." Insidern zufolge rechnet die Regierung konkret mit einem Zuwachs von 4,1 Prozent, das sind 0,5 Punkte mehr als bislang gedacht.

Voraussetzung für ein starkes Wachstum im kommenden Jahr ist Altmaier zufolge, dass die internationalen Lieferketten sich stabilisieren. So müssten mehr Mikrochips auch in Europa hergestellt werden. Der amtierende Bundeswirtschaftsminister stellt am Mittwochvormittag die neue Konjunkturprognose vor.