Kommentar von Kathrin Werner

Wer in letzter Zeit in den USA war, konnte sich fühlen wie in eine andere Zeit zurückversetzt. Um das eingefrorene Auto aufzutauen, lassen Amerikaner gern schon vorher eine Viertelstunde den Motor laufen. In den Wohnungen kurbelt die Heizung auf Hochtouren, und gleichzeitig sind die Fenster offen. Und im Fernsehen läuft eine Sendung, in der Häuser mit der fettesten Feiertagsbeleuchtung gegeneinander antreten. Jedes sieht aus, als bräuchte es ein eigenes Kohlekraftwerk.