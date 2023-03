Bernhard Osburg, der Chef von Thyssenkrupp Steel Europe, am Fenster seines Büros in Duisburg, im Hintergrund ist das Stahlwerk des Konzerns zu sehen.

Interview von Caspar Busse und Nakissa Salavati

Bernhard Osburg, 54, hört man an, dass er aus dem Ruhrgebiet kommt. Er ist in Duisburg geboren, hat nach einer Schreinerlehre unter anderem in Essen Maschinenbau studiert und arbeitet seit mehr als 20 Jahren für Thyssenkrupp. Seit Herbst 2021 ist er als Chef für die Stahlsparte verantwortlich, das einstige Herzstück des Ruhrkonzerns. Thyssenkrupp Steel Europe ist mit 26 000 Mitarbeitern der größte Stahlproduzent Deutschlands. Seit diesem Jahr ist Osburg auch noch ehrenamtlicher Chef des Branchenverbands Wirtschaftsvereinigung Stahl. Dabei hat er in seinem Unternehmen genug zu tun: Er muss die Wende zur grünen Stahlproduktion schaffen. In seiner Heimatstadt entsteht dafür gerade eine erste Anlage.