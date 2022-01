Von Jannis Brühl

Schön ist das Buch nicht, das Frederike Kaltheuner herausgegeben hat, und das ist Absicht. Über die Seiten ziehen sich graue Flecken und Schlieren, als hätte jemand Farbe verschüttet. Schuld an der Geschmacklosigkeit ist Software. "Wir haben uns gefragt, wie wäre es, wenn wir eine künstliche Intelligenz (KI) das Buch gestalten lassen?", sagt die 32-jährige Netzpolitik-Expertin. "Das Endergebnis ist dann visuell entsprechend anstrengend - denn eine KI kann so etwas eigentlich gar nicht." Schon das Design soll die These ihres Buchs beweisen: Ein Großteil der als revolutionär vermarkteten KI-Anwendungen ist wenig mehr als digitaler Schrott, der falsch eingesetzt wird oder gar gefährliche Pseudowissenschaft ist. Kaltheuner arbeitet seit Jahren für netzpolitische Organisationen und erforscht, was digitale Technologie für die Menschen bedeutet. "Fake AI" heißt das Buch, in dem Computerwissenschaftlerinnen, Journalisten und Künstler auf Englisch über die dunkle Seite des KI-Hypes schreiben, der seit einem halben Jahrzehnt die Wirtschaft elektrisiert.