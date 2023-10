Das Hotel Vier Jahreszeiten in München: Die Immobilie gehört Kempinski.

Der Chef der Luxushotel-Gruppe, Bernold Schroeder, will überraschend seinen Vertrag nicht verlängern. Dabei liefen die Geschäfte zuletzt gut.

Von Caspar Busse

Es ist eine der wenigen weltweit bekannten Luxushotel-Gruppen aus Europa. Denn der Markt für die wirklich teure Fünf-Sterne-plus-Hotellerie ist eigentlich fest in der Hand der großen amerikanischen und asiatischen Hotellerie-Ketten. Doch Kempinski, vor 125 Jahren in Berlin gegründet, ist international präsent und zuletzt - nach einigen Turbulenzen in den Jahren vor und nach der Corona-Pandemie - wieder erfolgreich.