Von Christina Kunkel

Die Nachfrage nach Elektroautos ist so groß wie nie, die Autohersteller nennen Interessenten teils Lieferzeiten von weit über einem Jahr. Weil immer noch Computerchips knapp sind, kann die Industrie wohl noch über viele Monate deutlich weniger Autos bauen, als sie verkaufen könnte. Und jetzt kommt für potenzielle neue Elektroautofahrer ein weiteres Ärgernis hinzu: Die Bundesregierung soll sich nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur aus Regierungskreisen auf eine drastische Senkung der Kaufprämien geeinigt haben. Und die bedeutet: Wer sein Auto später geliefert bekommt, erhält weniger Förderung oder geht sogar ganz leer aus.

Demnach beträgt die Förderung für Elektroautos, die im Nettolistenpreis weniger als 40 000 Euro kosten, ab 2023 nur noch 4500 Euro, bisher sind es 6000. Für teurere E-Autos soll es nur dann noch 3000 Euro geben, ab einem Kaufpreis von mehr als 65 000 Euro gibt es weiterhin keine Förderung. Schon im Laufe des nächsten Jahres könnte die Prämienschwelle nochmal abgesenkt werden, dann würden alle Wagen über 45 000 Euro keinen staatlichen Zuschuss mehr bekommen, auch günstigere Fahrzeuge sollen nur noch mit 3000 Euro bezuschusst werden.

Käufer von teilelektrischen Autos, den so genannten Plugin-Hybriden, müssen laut der Einigung der Ampelkoalition ab 2023 komplett auf staatliche Unterstützung verzichten. Vor allem die Grünen hatten schon lange darauf gedrängt, die Subventionen für diese Fahrzeuge abzuschaffen, da nicht überprüft wird, ob die Fahrer sie überhaupt elektrisch bewegen. Bisher können Plugin-Käufer bis zu 4500 Euro Kaufprämie vom Bund geltend machen. Allerdings soll sich bei der Dienstwagenbesteuerung erst einmal nichts ändern. Dort sollen neben Fahrern von reinen Elektroautos auch Hybridfahrer weiterhin Steuervorteile haben. Noch offen ist auch, wie es mit dem Herstelleranteil bei der Kaufprämie weitergeht. Die lag je nach Fahrzeug bisher bei maximal 3000 Euro.

Die Einigung der Regierung hat aber noch einen weiteren Haken: Die Förderung soll nicht mehr bis zu einem gewissen Datum weiterlaufen, sondern nur so lange, bis insgesamt 2,5 Milliarden Euro aufgebraucht sind. Ist dieser Topf leer, gehen die Autokäufer leer aus. Denn bislang sieht es danach aus, dass die Auszahlung der Prämie weiterhin an das Zulassungsdatum des Fahrzeugs geknüpft ist. Wer also jetzt ein Elektroauto bestellt, kann den staatlichen Zuschuss erst beantragen, wenn er den Wagen zugelassen hat. Bei Wartezeiten von mehr als einem Jahr ist es demnach möglich, dass man eine geringere oder überhaupt keine Prämie mehr bekommt - weil bis dahin der Fördertopf leer ist.

"Das Risiko ist sehr hoch, dass der Trend zu Elektroautos in Deutschland abknickt", kommentiert Ferdinand Dudenhöffer vom Center Automotive Research in Duisburg die neuen Förderregeln. Nicht nur, weil den Käufern die Planungssicherheit fehlt, sondern auch weil der Autoexperte prognostiziert, dass Elektroautos gegenüber Verbrennern in den nächsten drei bis fünf Jahren "deutliche Preisnachteile" haben werden wegen hoher Rohstoffpreise und Engpässen bei der Batteriezell-Produktion. Sein Fazit: "Die Ampel bremst das Elektroauto."

Der Autoclub ADAC zeigt sich erleichtert, dass die E-Auto-Förderung fortgeführt wird. "Nicht hinnehmbar" sei laut ADAC-Verkehrspräsident Gerhard Hillebrand allerdings, wenn Käufer aufgrund von Lieferschwierigkeiten weniger Geld erhalten. "Insgesamt wäre es vernünftig, die Förderung zukünftig bereits beim Abschluss des Kaufvertrages bewilligen und nicht erst bei Zulassung des Fahrzeuges."

Bis 2022 wurden insgesamt 4,6 Milliarden Euro an Kaufprämien ausgezahlt. Allein im ersten Halbjahr 2022 gingen rund 271 000 neue Anträge auf Förderung beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Bafa) ein. Aktuell fahren etwa 735 000 Elektroautos auf Deutschlands Straßen. Vom 15-Millionen-Ziel, das die Regierung bis 2030 erreichen will, ist man damit trotz Prämie noch weit entfernt.