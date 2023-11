Steigende Löhne und nachlassende Inflation haben die Kaufkraft der deutschen Verbraucher im dritten Quartal so stark steigen lassen wie seit mehr als zwei Jahren nicht mehr. Von Juli bis September legten die Löhne um durchschnittlich 6,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zu - und damit stärker als die Preise, die um 5,7 Prozent anstiegen. Die Reallöhne wuchsen also um 0,6 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch mitteilte.