Inflation:IWF warnt vor zu frühen Zinssenkungen in Europa

Der Internationale Währungsfonds (IWF) warnt vor zu frühen Zinssenkungen in Europa. "Die Zeit dafür ist noch nicht", hieß es in einem am Freitag veröffentlichten IWF-Blog zu den wirtschaftlichen Perspektiven Europas. Erfahrungsgemäß sei es besser, bei der Bekämpfung der noch immer hohen Inflation etwas zu weit zu gehen mit Zinserhöhungen, als zu früh aufzuhören. Immerhin habe sich die Inflation seit vergangenem Jahr etwas abgeschwächt und liege wieder deutlich unter den damals teilweise zweistelligen Werten.