In den vergangenen Monaten haben viele namhafte und große Firmen Konkurs angemeldet. Dadurch sind Tausende Arbeitsplätze verloren gegangen. Der Einzelhandel ist aber gar nicht die Branche, die am meisten betroffen ist.

Von Michael Kläsgen

Die Zahl der Insolvenzen ist in den vergangenen Monaten stark angestiegen. Das Statistische Bundesamt (Destatis) gab am Donnerstag bekannt, dass im vergangenen Juni besonders viele Insolvenzen beantragt wurden. Demnach zog die Zahl der Regelinsolvenzen im Vergleich zum Vorjahresmonat um fast 14 Prozent an. Dabei ist allerdings zu beachten, dass die Zahlen von Destatis alle Insolvenzen umfassen, darunter die von großen und kleinen Unternehmen und die Insolvenz von natürlichen Personen. Tatsächlich ist die Zahl von Verbraucherinsolvenzen laut Destatis zuletzt gesunken.