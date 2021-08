In Deutschland steigt die Teuerungsrate auf 3,9 Prozent, Erinnerungen an Zeiten der Hyperinflation werden wach. Doch wie brisant ist die Lage wirklich? Princeton-Ökonom Markus Brunnermeier erklärt, ab wann Inflation gefährlich wird.

Interview von Markus Zydra, Frankfurt

Die Verbraucherpreise in Deutschland sind auf den höchsten Stand seit 1993 gestiegen. Im August lag die Inflationsrate bei 3,9 Prozent, so das Statistische Bundesamt in seiner vorläufigen Schätzung. Im SZ-Interview erklärt der Princeton-Ökonom Markus Brunnermeier, 52, wann Inflation gefährlich wird, warum es bald zu einem Showdown zwischen Politik und Währungshütern kommen könnte, und was seine Sammlung von Kupfermünzen mit der Hyperinflation der Weimarer Republik zu tun hat.