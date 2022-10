Vergleichstest:So klingen die Ohrstöpsel der Premium-Klasse

So klingen die Ohrstöpsel der Premium-Klasse

Die kabellosen Mini-Ohrhörer haben sich bei Smartphone-Nutzern durchgesetzt, dabei gibt es einige Unterschiede in der Performance.

Von Helmut Martin-Jung

Das hat Apple schon schlau gemacht: erst die Klinkenbuchse im iPhone abzuschaffen und dann die kabellosen Airpods auf den Markt zu bringen. Zwei Versionen gibt es mittlerweile davon, eine günstigere und eine mit dem Beinamen pro, die auch Geräuschunterdrückung beherrscht. Die Airpods pro sind nun in einer überarbeiteten Version zu haben. Aber was machen eigentlich die wichtigsten Konkurrenten so? Ein Vergleich mit den Ohr-Knöpfen von Sony und Bose.