Kommentar von Michael Bauchmüller

Alles war bis ins Kleinste durchdacht. Revolutionen dulden schließlich keinen Aufschub. Schrittweise sollten die ollen Heizkessel aus deutschen Kellern verschwinden und ersetzt werden durch moderne Technik. Selbst die Kosten waren kalkuliert und als Gegenargument verworfen: Spart doch die saubere Heizung über die Jahre viel mehr Brennstoffkosten, als ihr Einbau verschlingt. Der Rest ist Geschichte, politische Wirklichkeit dreier Monate, in denen die Republik nichts so aufregt wie der vermeintliche Einbruch des Staates in Millionen deutscher Häuser. Selten hat eine Regierung in bester Absicht in kurzer Zeit so viel Porzellan zerschlagen wie die Ampelkoalition mit ihren Heizungsplänen.